    Campanie de sterilizare gratuită pentru câini în comuna Căpreni

    Mihai Popescu
    By Mihai Popescu
    Consiliul Județean Gorj, prin Serviciul pentru Protecția Animalelor aflate în Pericol, în parteneriat cu Asociația pentru protecția animalelor „Claudias Herzenshunde” din Germania, organizează marți și miercuri o campanie de sterilizare gratuită a câinilor.
    Marți și Miercuri, 2-3 septembrie campania ajunge la Căpreni (Cabinet Veterinar Lucasanvet SRL, sat Cornetu, com. Căpreni) – Dr. Izabela Ciofica și Dr. Lavinia Lucaci-Sandu
    Înscrierea telefonică este recomandată, iar transportul animalelor este asigurat gratuit de Consiliul Județean Gorj.

    Toți deținătorii de câini sunt obligați prin lege să își sterilizeze animalele care nu fac parte din rasele exceptate; câinii trebuie microcipați și înregistrați în Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân (RECS); proprietarii au responsabilitatea de a preveni înmulțirea necontrolată a animalelor, contribuind astfel la reducerea abandonului și a cazurilor de câini fără stăpân.
    „Ne bucurăm de sprijinul asociației Claudias Herzenshunde și continuăm să venim în sprijinul comunităților din Gorj. Sterilizarea câinilor este o măsură esențială pentru a controla numărul animalelor fără stăpân și pentru a proteja atât oamenii, cât și animalele. Invităm toți locuitorii să participe la campaniile gratuite organizate în perioada următoare”, a declarat Luis Popa, reprezentantul Serviciului pentru Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Gorj.
    Date de contact pentru programări: Căpreni: 0765 65 65 72
    Această campanie reprezintă un pas important în responsabilizarea comunității și în respectarea legislației privind protecția și bunăstarea animalelor.

