Consultări pentru declanșarea grevei în învățământul preuniversitar din Gorj

Sindicatele din învățământul preuniversitar din județul Gorj au anunțat intenția de a iniția o amplă campanie de consultări în rândul cadrelor didactice, în vederea evaluării oportunității declanșării unei greve generale la nivelul întregului sistem educațional din teritoriu. În acest sens, organizațiile sindicale urmează să distribuie și să centralizeze tabele de semnături prin care profesorii își pot exprima în mod formal susținerea pentru acțiunile de protest. Conform reprezentanților sindicali, scopul acestor demersuri este organizarea unor manifestări de amploare, care ar putea conduce la blocarea totală a procesului instructiv-educativ în unitățile de învățământ preuniversitar din județ.

Este relevant de menționat că Uniunea Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj a desfășurat recent o acțiune de protest la sediul Inspectoratului Școlar Județean, la care au participat aproximativ 150 de cadre didactice din mai multe localități. Această mobilizare a constituit un semnal public privind nemulțumirea profesorilor față de politicile de austeritate propuse în domeniul educației. Printre măsurile contestate se află intenția de majorare a numărului de ore incluse în norma didactică, creșterea numărului de elevi arondați unei clase și comasarea unităților școlare care au un efectiv mai mic de 500 de copii.

Conducerea organizațiilor sindicale subliniază faptul că aceste măsuri ar putea avea consecințe directe asupra calității actului educațional, prin suprasolicitarea cadrelor didactice, diminuarea atenției individuale acordate elevilor și reducerea accesului la educație pentru comunitățile din mediul rural sau din zonele defavorizate. În plus, există temeri că reorganizarea rețelei școlare prin comasări ar putea determina pierderea unor locuri de muncă și ar afecta stabilitatea profesională a personalului din învățământ.

În cadrul discuțiilor purtate până în prezent, dascălii au transmis că nu sunt dispuși să accepte implementarea acestor măsuri fără o consultare reală și că, în lipsa unor soluții de compromis, sunt hotărâți să intensifice acțiunile de protest. Una dintre formele de manifestare luate în calcul este boicotarea festivităților de deschidere a noului an școlar, prin refuzul cadrelor didactice de a participa la evenimentele tradițional organizate la nivelul fiecărei unități de învățământ.

Astfel, în perioada următoare, sindicatele urmează să desfășoare o amplă campanie de mobilizare, în cadrul căreia vor fi consultate toate categoriile de personal didactic și auxiliar, pentru a obține un mandat clar în ceea ce privește declanșarea unei greve generale. În funcție de rezultatele acestei consultări, este posibil ca județul Gorj să devină unul dintre centrele principale ale mișcărilor sindicale din educație, cu efecte semnificative asupra desfășurării procesului educațional la nivel local și, eventual, național.

