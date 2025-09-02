spot_img
30.1 C
Târgu Jiu
marți, septembrie 2, 2025
Altele
    AcasăEducatieConsultări pentru declanșarea grevei în învățământul preuniversitar din Gorj
    Educatie

    Consultări pentru declanșarea grevei în învățământul preuniversitar din Gorj

    Mihai Popescu
    By Mihai Popescu
    0
    71

    Sindicatele din învățământul preuniversitar din județul Gorj au anunțat intenția de a iniția o amplă campanie de consultări în rândul cadrelor didactice, în vederea evaluării oportunității declanșării unei greve generale la nivelul întregului sistem educațional din teritoriu. În acest sens, organizațiile sindicale urmează să distribuie și să centralizeze tabele de semnături prin care profesorii își pot exprima în mod formal susținerea pentru acțiunile de protest. Conform reprezentanților sindicali, scopul acestor demersuri este organizarea unor manifestări de amploare, care ar putea conduce la blocarea totală a procesului instructiv-educativ în unitățile de învățământ preuniversitar din județ.
    Este relevant de menționat că Uniunea Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj a desfășurat recent o acțiune de protest la sediul Inspectoratului Școlar Județean, la care au participat aproximativ 150 de cadre didactice din mai multe localități. Această mobilizare a constituit un semnal public privind nemulțumirea profesorilor față de politicile de austeritate propuse în domeniul educației. Printre măsurile contestate se află intenția de majorare a numărului de ore incluse în norma didactică, creșterea numărului de elevi arondați unei clase și comasarea unităților școlare care au un efectiv mai mic de 500 de copii.
    Conducerea organizațiilor sindicale subliniază faptul că aceste măsuri ar putea avea consecințe directe asupra calității actului educațional, prin suprasolicitarea cadrelor didactice, diminuarea atenției individuale acordate elevilor și reducerea accesului la educație pentru comunitățile din mediul rural sau din zonele defavorizate. În plus, există temeri că reorganizarea rețelei școlare prin comasări ar putea determina pierderea unor locuri de muncă și ar afecta stabilitatea profesională a personalului din învățământ.
    În cadrul discuțiilor purtate până în prezent, dascălii au transmis că nu sunt dispuși să accepte implementarea acestor măsuri fără o consultare reală și că, în lipsa unor soluții de compromis, sunt hotărâți să intensifice acțiunile de protest. Una dintre formele de manifestare luate în calcul este boicotarea festivităților de deschidere a noului an școlar, prin refuzul cadrelor didactice de a participa la evenimentele tradițional organizate la nivelul fiecărei unități de învățământ.
    Astfel, în perioada următoare, sindicatele urmează să desfășoare o amplă campanie de mobilizare, în cadrul căreia vor fi consultate toate categoriile de personal didactic și auxiliar, pentru a obține un mandat clar în ceea ce privește declanșarea unei greve generale. În funcție de rezultatele acestei consultări, este posibil ca județul Gorj să devină unul dintre centrele principale ale mișcărilor sindicale din educație, cu efecte semnificative asupra desfășurării procesului educațional la nivel local și, eventual, național.

    Articolul precedent
    Șantajul lui Bolojan, fără efect. „O guvernare nu stă într-un singur om”
    Articolul următor
    Campanie de sterilizare gratuită pentru câini în comuna Căpreni
    Mihai Popescu
    Mihai Popescu
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    error: Content is protected !!