    Campanii de sterilizare gratuită pentru câini în comunele Telești, Căpreni și Văgiulești

    Consiliul Județean Gorj, prin Serviciul pentru Protecția Animalelor aflate în Pericol, în parteneriat cu Asociația pentru protecția animalelor „Claudias Herzenshunde” din Germania, organizează la începutul lunii septembrie 2025 o serie de campanii de sterilizare gratuită a câinilor.
    Calendarul campaniilor:
    • Luni, 1 septembrie 2025 – Telești (Cabinet Veterinar, com. Telești) – Dr. Izabela Ciofica și Dr. Mihaela Gugu
    • Marți și Miercuri, 2-3 septembrie 2025 – Căpreni (Cabinet Veterinar Lucasanvet SRL, sat Cornetu, com. Căpreni) – Dr. Izabela Ciofica și Dr. Lavinia Lucaci-Sandu
    • Joi și Vineri, 4-5 septembrie 2025 – Văgiulești (Cabinet Veterinar din com. Samarinești, sat Valea Bisericii) – Dr. Izabela Ciofica și Dr. Domnica Dăescu
    Înscrierea telefonică este recomandată, iar transportul animalelor este asigurat gratuit de Consiliul Județean Gorj.
    Campanie de informare în Telești – dialog cu locuitorii
    Astăzi, reprezentanții Consiliului Județean Gorj au fost prezenți în comuna Telești, unde au discutat cu locuitorii despre campania de sterilizare programată pentru data de 1 septembrie 2025.
    Discuțiile au vizat atât beneficiile sterilizării, cât și obligațiile legale pe care le au proprietarii de câini:
    • toți deținătorii de câini sunt obligați prin lege să își sterilizeze animalele care nu fac parte din rasele exceptate;
    • câinii trebuie microcipați și înregistrați în Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân (RECS);
    • proprietarii au responsabilitatea de a preveni înmulțirea necontrolată a animalelor, contribuind astfel la reducerea abandonului și a cazurilor de câini fără stăpân.
    „Ne bucurăm de sprijinul asociației Claudias Herzenshunde și continuăm să venim în sprijinul comunităților din Gorj. Sterilizarea câinilor este o măsură esențială pentru a controla numărul animalelor fără stăpân și pentru a proteja atât oamenii, cât și animalele. Invităm toți locuitorii să participe la campaniile gratuite organizate în perioada următoare”, a declarat Luis Popa, reprezentantul Serviciului pentru Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Gorj.
    Date de contact pentru programări:
    • Telești: 0758 064 324
    • Căpreni: 0765 65 65 72
    • Văgiulești: 0733 799 384
    Această campanie reprezintă un pas important în responsabilizarea comunității și în respectarea legislației privind protecția și bunăstarea animalelor.

