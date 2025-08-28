Spun NU austerității!

Social democrații propun „SOLUȚII pentru ECONOMIE, nu austeritate!”. Deputatul Mihai Weber susține că o economie puternică se bazează pe investiții. În acest sens, PSD va veni cu un pachet de soluții pentru principalele sectoare ale economiei.

„Nu putem construi viitorul doar cu tăieri și taxe pe umerii românilor. E ușor să strângi cureaua, dar România are nevoie de mai mult de-atât. Are nevoie de încredere, de investiții, de locuri de muncă. Asta aduce PACHETUL PSD – o soluție care pune accent pe dezvoltare, nu pe austeritate. În perioada următoare, vom lansa un pachet clar de măsuri economice, gândite să sprijine exact acele domenii în care România are potențial real și care contează pentru oameni:

Sprijin pentru sectoare-cheie: Agricultură, Industrie alimentară, Energie, Sănătate, Resurse naturale

Măsuri concrete pentru IMM-uri și atragerea de noi investiții

Încredere în economie, revenirea consumului, relansare economică

Știm cu toții că poți aduce bani la buget în două feluri: ori tai și pui biruri, ori creezi condiții pentru ca economia să crească. Noi credem că soluția pe termen lung e clară: mai multe afaceri, mai multe investiții, mai multe locuri de muncă. Asta propunem în PACHETUL de măsuri. Și asta e direcția în care trebuie să mergem!”, transmite deputatul PSD.