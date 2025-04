Când s-ar putea redeschide Transalpina?

Investitorii din stațiunea montană Rânca, județul Gorj, solicită redeschiderea Transalpinei – cea mai înaltă șosea din România – începând cu data de 1 mai. Este vorba despre tronsonul de drum național DN 67C, cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, pe sectorul kilometric 34+800 – 59+800. Cererea acestora vine în contextul în care începutul sezonului turistic de primăvară a fost unul extrem de slab, iar turiștii au lipsit aproape cu desăvârșire în perioada Paștelui.

Deși în mod tradițional deszăpezirea acestui segment montan începea mai devreme, în acest an lucrările au debutat abia cu câteva zile înainte de Paște. Secția de Drumuri Naționale Târgu Jiu a mobilizat echipe care au lucrat zilnic, iar progresele sunt vizibile: până în prezent, utilajele au reușit să elibereze șoseaua până în apropierea kilometrului 50, depășind granița dintre județele Gorj și Vâlcea.

În ciuda întârzierii, dacă vremea se menține favorabilă și nu mai apar ninsori sau viscol în zona montană, există șanse reale ca întreaga porțiune de drum să fie curățată de zăpadă până săptămâna viitoare. Totuși, lucrările nu se opresc aici: trebuie montate indicatoarele rutiere, trebuie verificate porțiunile afectate de intemperii și, unde este cazul, instalate sau reparate parapetele de siguranță, mai ales în zonele expuse riscurilor.

Marioara Babu, administratorul Stânei Ștefanu – un cunoscut punct gastronomic local situat chiar pe Transalpina, între Rânca și Obârșia Lotrului – a declarat că are încredere că drumul va fi redeschis la timp: „Avem nevoie ca șoseaua să fie funcțională. Fără acces, turiștii nu mai ajung la noi, iar activitatea este blocată.” Stâna Ștefanu atrage anual mii de turiști dornici să experimenteze gastronomia tradițională și peisajele spectaculoase ale Parângului.

Aceeași speranță o împărtășesc și proprietarii de pensiuni, cabane și hoteluri din Rânca, care se confruntă cu un început de sezon deosebit de dificil. „Paștele a fost un eșec total, nu am avut aproape deloc turiști. E pentru prima oară când zona a fost atât de pustie în această perioadă”, a declarat un investitor local.

Redeschiderea Transalpinei ar putea revitaliza turismul din stațiune și ar aduce un plus de vizibilitate pentru întreaga zonă, aflată în continuare în căutarea unei promovări mai eficiente și a unor investiții în infrastructură.

Pentru moment, autoritățile din domeniul drumurilor așteaptă evoluția vremii și evaluează constant starea carosabilului. Decizia oficială privind redeschiderea va fi luată doar după verificările finale, care vor include și testarea siguranței pe întreg traseul.

