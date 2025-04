Concurs de ciocnit ouă într-o comună din Gorj

Un concurs de ciocnit ouă a avut loc în a doua zi de Paște în comuna Bumbești Pițic, din județul Gorj.

„Deși în aceste zile toată lumea încearcă sa trăiască cele mai frumoase clipe de bucurie și destindere alături de cei dragi, totuși, noi am făcut tot posibilul sa păstrăm tradiția întâlnirii cu sufletul comunității în cea dea doua zi de Paște, la tradiționala hora a satului și la concursul de ciocnit oua. Îmi pare nespus de rău că vremea, nici în acest an, nu ne-a fost cel mai bun prieten, dar îmi pare nespus de bine, ca am reușit sa petrecem doua ceasuri impreuna bucuroși de revedere, într-o plăcuta atmosfera de ritmuri populare, asigurate de formația Cristi Șandru și Ioana Niculescu. Felicitam pe aceasta cale pe d-nul Bogdan Oprian, care s-a dovedit și în acest an un concurent fără egal, câștigând premiul I“, a transmis Irina Cojocaru, primar al localității Bumbești Pițic.