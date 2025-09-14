spot_img
    Doljean cu mandat european de arestare, depistat în trafic la Novaci

    La data de 12 septembrie a.c., polițiști din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Novaci au depistat în trafic, pe DN 67 Bumbești Pițic, un bărbat de 57 de ani, din comuna Brădești, județul Dolj, în timp ce conducea un autoturism, pe raza localității, iar în urma verificărilor efectuate în bazele de date s-a stabilit că pe numele bărbatului există un mandat european de arestare, pentru infracțiuni contra persoanei.

    Cel în cauză a fost transportat la sediul IPJ Gorj, unde a fost preluat de o echipă din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, urmând a fi prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova unitate competentă pentru soluționarea cauzei.

    În urma aducerii la cunoștință a continutului mandatului european de arestare și audierii de către un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, față de bărbat a fost luată măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore și a introducerii în arestul IPJ Dolj.

    Ieri, acesta a fost prezentat Curții de Apel Craiova, fiind dispusă măsura controlului judiciar pentru 30 de zile.

     

     

