spot_img
15.1 C
Târgu Jiu
marți, septembrie 9, 2025
Altele
    AcasăActualitateCaz șocant la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu: o femeie a...
    ActualitateHeadlines

    Caz șocant la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu: o femeie a născut la UPU fără să știe că este însărcinată

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    256
    Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu
    Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu

    O femeie de 30 de ani a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean Târgu Jiu acuzând dureri abdominale, pe care le-a pus pe seama unei colici. Surpriza a fost uriașă atât pentru ea, cât și pentru medici, când aceștia au constatat că pacienta se afla, de fapt, în travaliu.

    Nașterea a avut loc chiar în cadrul UPU, întrucât nu mai exista timp pentru transferul pe secția de Ginecologie. Copilul a venit pe lume sănătos, iar atât mama, cât și nou-născutul se află în afara oricărui pericol.

    Astfel de cazuri sunt extrem de rare și poartă denumirea medicală de „negație a sarcinii”, situație în care femeia nu conștientizează că este însărcinată până la momentul nașterii.

    Articolul precedent
    Visele devin realitate: O fetiță de etnie romă din Gorj a ajuns profesoară de sport în județul vecin
    Articolul următor
    A început școala la Bâlteni, cu ghiozdane și rechizite oferite de autoritatea locală
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    error: Content is protected !!