Caz șocant la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu: o femeie a născut la UPU fără să știe că este însărcinată

O femeie de 30 de ani a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean Târgu Jiu acuzând dureri abdominale, pe care le-a pus pe seama unei colici. Surpriza a fost uriașă atât pentru ea, cât și pentru medici, când aceștia au constatat că pacienta se afla, de fapt, în travaliu.

Nașterea a avut loc chiar în cadrul UPU, întrucât nu mai exista timp pentru transferul pe secția de Ginecologie. Copilul a venit pe lume sănătos, iar atât mama, cât și nou-născutul se află în afara oricărui pericol.

Astfel de cazuri sunt extrem de rare și poartă denumirea medicală de „negație a sarcinii”, situație în care femeia nu conștientizează că este însărcinată până la momentul nașterii.