marți, septembrie 9, 2025
    A început școala la Bâlteni, cu ghiozdane și rechizite oferite de autoritatea locală
    Administratie

    A început școala la Bâlteni, cu ghiozdane și rechizite oferite de autoritatea locală

    Stoica Anamaria
    By Stoica Anamaria
    A sunat clopoțelul și la Bâlteni iar părinții, elevii si cadre didactice au fost impreună la deschiderea noului an școlar. Prima zi de școală a fost dublu motiv de bucurie pentru debutanți, asta deoarece autoritatea locală le-a oferit elevilor de la clasa zero și celor din clasa I, rechizite și ghiozdane noi. „Cu emoție și bucurie, întâmpinăm împreună un nou început de an școlar! Vă doresc tuturor un an plin de reușite, curiozitate, răbdare și descoperiri frumoase. Să aveți parte de sănătate, încredere în voi și dorința de a crește, zi de zi, prin cunoaștere și prietenie! Ca sprijin la început de drum, Primăria și Consiliul Local, oferă ghiozdane și rechizite pentru toți elevii din clasa pregătitoare (clasa 0) și clasa I, un mic gest pentru a face tranziția către școală mai ușoară și mai plăcută pentru cei mai mici dintre elevi”, a transmis primarul Marius Popescu.

    „Pentru toți copiii din comunitatea noastră, indiferent de clasă, avem încredere că școala va fi un loc unde visele încep să prindă contur. Vom continua să susținem educația și să căutăm soluții pentru ca fiecare copil să aibă parte de cele mai bune condiții. Mult succes tuturor în noul an școlar”, a completat șeful administrației locale, Marius Popescu.

     

     

     

    Caz șocant la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu: o femeie a născut la UPU fără să știe că este însărcinată
    Noul an școlar a început și în școlile comasate: Festivitate la LPS și la „Pompiliu Marcea”
