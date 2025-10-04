Ce spune compania LUKOIL despre incidentul de la stația de carburanți din Târgu Jiu

Compania LUKOIL a transmis în comunicat după incidentul de la statia din Târgu Jiu, când a fost o diferență semnificativă dintre cantitatea afișată și cea reală. Conducerea companiei pune pe seama unei defecțiuni ceea ce s-a intamplat: “Unul din angajații benzinăriei, s-a deplasat imediat la distribuitor cu cilindrul gradat din dotarea benzinăriei să execute verificările necesare.

În urma verificării debitării, s-a constatat că distribuitorul se defectase și într-adevăr pe afișajul electronic al distribuitorului apărea livrare 1.39 litri, dar în cilindrul gradat erau 0.87 litri.

În timpul verificărilor efectuate de către angajatul stației Lukoil Targu Jiu 1, clientul a realizat o filmare cu telefonul personal, fără acordul angajatului, filmare pe care a publicat-o chiar în același timp pe rețelele sociale din mediul online. Angajații i-au returnat clientului în numerar suma alimentată la distribuitorul nr 6 integral.

Totodată, angajații stației de distribuție carburanți Lukoil Targu Jiu 1 au scos din funcțiune pompa defectă și au făcut solicitare de remediere tehnică conform procedurilor în vigoare”, arată Lukoil.

Cu toate că a fost păgubit, bărbatul care a postat filmarea pe rețelele sociale este acuzat că filmat fara acordul angajaților.

„ În primul rând dorim să vă informăm că Societatea efectuează verificări periodice asupra echipamentelor din benzinării, inclusiv asupra debitării distribuitoarelor. De asemenea, Biroul Român de Metrologie Legală sau alte societăți acreditate, efectuează verificări, atât anuale, cât și ocazionale.

De asemenea, vă informăm că nu se poate interveni asupra distribuitoarelor de către personalul stației, acestea având aplicate sigilii de către organismul național de control Biroul Roman de Metrologie Legală sau societăți terțe acreditate, iar mentenanța este asigurată de o societate autorizată.

O defecțiune tehnică se poate produce oricând asupra oricarui echipament de orice fel, iar în astfel de situații, conform procedurilor Societății, se oprește funcționarea distribuitorului sau se blochează pistolul pentru care se constată disfuncționalități tehnice, se marchează ca fiind defect, se anunță evenimentul către serviciile de resort, se fac de urgență verificările tehnice de către echipa de mentenanță, care execută remedierea cât mai rapid posibil, în funcție de disponibilitatea pieselor constatate ca fiind defecte”, se arată in comunicat.

Cu toate acestea, compania LUKOIL nu spune nimic despre oferta făcută clientului păgubit de a-i oferi un card de combustibil de 3.000 de lei, că să nu mai reclame situația.