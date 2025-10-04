Mesajul transmis de prietenul de o viață al lui Florin Cârciumaru

Prietenia dintre Florin Cârciumaru și Ion Calinoiu a fost de notorietate. Cei doi își petreceau concediile împreună.

Ion Calinoiu a transmis un mesaj familiei îndoliate: ,,Cu adâncă durere și profund regret am aflat vestea trecerii la cele veșnice a prietenului și colegului, Florin Cârciumaru.

Am avut prilejul să fim împreună timp de două decenii, asumându-ne responsabilități importante în administrația locală și în viața de partid. Florin a fost un om dedicat comunității și un sprijin permanent pentru cei din jur. Pierderea sa lasa un gol greu de umplut!

În aceste momente de mare tristețe, transmit familiei îndoliate sincere condoleanțe și întreaga mea compasiune. Suntem alături de ei cu gândurile și rugăciunile noastre!.

Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-i ofere liniștea veșnică!”.