    Actualitate

    CEO alocă peste 2 milioane lei pentru reparația unui excavator de mare capacitate de la Cariera Roșia-Peșteana

    Mihai Popescu
    Mihai Popescu
    Societatea Complexul Energetic Oltenia (CEO) a lansat o licitație deschisă pentru servicii de reparație mecanică a excavatorului Erc 1400×30/7-04M, operat în cadrul UMC Roșia-Peșteana, sector Roșia. Valoarea estimată a contractului este de 2.125.382 lei. Reparațiile vor debuta în această toamnă.
    Achiziția face parte din programul anual de reparații pe 2025 și are ca obiectiv principal menținerea parametrilor tehnici de exploatare ai utilajului, conform cărții tehnice și instrucțiunilor de utilizare. Lucrările se concentrează pe mecanismele care au înregistrat întreruperi accidentale, ce au afectat producția programată și siguranța funcționării utilajului.
    Contractul, care va fi atribuit prin procedură online, face parte din categoria Servicii de reparare și întreținere a mașinilor neelectrice.
    Reparația este considerată esențială pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță și pentru continuitatea producției în cea mai mare carieră minieră administrată de CEO.

