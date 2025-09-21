Meșteri populari din diferite zone s-au reunit la Baia de Fier

Comuna Baia de Fier a devenit timp de 3 zile punctul de întâlnire al tradițiilor, prin organizarea Festivalului Folcloric Pastoral „Coborâtul oilor de la munte”. Evenimentul a reunit zeci de meșteri populari din diferite zone, fiecare aducând în fața publicului arta și priceperea păstrată din generație în generație.

Printre participanți se numără olari care dau formă lutului prin tehnici vechi, pictori de icoane pe lemn care redau scene religioase cu migală și respect pentru tradiția bizantină, dar și creatori de costume populare, recunoscuți pentru atenția la detalii și păstrarea simbolurilor autentice.

Pe lângă meșteșugurile expuse, vizitatorii au avut ocazia să descopere și produse alimentare tradiționale specifice zonei montane: brânzeturi, preparate din carne și dulciuri de casă. Astfel, festivalul devine nu doar o sărbătoare a folclorului și meșteșugului, ci și un prilej de a gusta din bogăția culinară a locului.

Manifestarea păstrează spiritul pastoral și tradițiile comunității, punând în valoare legătura dintre oameni și natură. „Coborâtul oilor de la munte” nu este doar un moment simbolic al sfârșitului sezonului pastoral, ci și o oportunitate de a promova identitatea culturală a zonei și de a o transmite mai departe generațiilor tinere.

