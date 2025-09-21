spot_img
    Social

    100 de câini din Adăpostul public Târgu Jiu riscă eutanasierea

    Un număr de 100 de câini din Adăpostul public Târgu Jiu au atins termenul legal de eutanasiere, conform unei informări transmise de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” către asociațiile K9 Friends și Pro Animals.
    Documentul, semnat de directorul executiv Oprean Nicolaie Visalon, precizează situația actuală:
    „Subscrisa A.D.I Serviciul Județean pentru Ocrotirea Animalelor fără Stăpân, cu sediul în Deva, Aleea Viitorului, nr. 4, reprezentată legal de dl. Oprean Nicolaie Visalon, ca urmare a adresei dumneavoastră din data de 09 septembrie 2025 prin care ne solicitați să vă comunicăm informații privind numărul de exemplare canine care conform legii sunt cazate în adăpostul public Tg. Jiu de peste 21 de zile calendaristice vă atașăm prezentei informări tabelul cu 100 de exemplare canine care staționează de foarte mult timp în adăpostul nostru.
    Dacă în cel mai scurt timp exemplarele canine nu sunt adoptate ne vedem nevoiți să respectăm legea. Totodată vă anunțăm că personalul de la adăpostul nostru vă stă la dispoziție pentru alte informații.”
    Situația readuce în atenție problema suprapopulării adăposturilor și a numărului redus de adopții, context în care soarta animalelor depinde de intervenția rapidă a organizațiilor și a iubitorilor de animale.

