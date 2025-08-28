CEO, după moartea salariatului de 43 de ani: „Evenimentul a fost raportat de îndată autorităților competente“

Complexul Energetic Oltenia (CEO) a emis un comunicat de presă cu privire la decesul salariatului de 43 de ani de la cariera Roșiuța, în urma unui infarct. Reprezentanții CEO au anunțat incidentul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj, deoarece va fi tratat ca accident de muncă:

„În data de 28 august 2025, în jurul orei 05:00, la U.M.C. Motru – Sector Roșiuța, aparținând Societății Complexul Energetic Oltenia, un salariat a fost găsit în stare de inconștiență în cabina de supraveghere a transportorului TMC 402. La sosirea echipelor de intervenție la fața locului, din păcate, a fost constatat decesul angajatului.

Evenimentul a fost raportat de îndată autorităților competente, pentru a fi demarate investigațiile necesare în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului. Societatea va respecta prevederile Contractului Colectiv de Muncă aplicabile în astfel de situații. Conducerea și colectivul Complexului Energetic Oltenia își exprimă profundul regret față de tragicul eveniment și transmit sincere condoleanțe familiei îndurerate”, a transmis CEO.