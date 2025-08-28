Și-a fracturat piciorul în zona montană Rânca. Salvamontiștii au intervenit

Salvamontiștii gorjeni au intervenit joi, 28 august, pentru a-i acorda primul ajutor unui turist care și-a fracturat piciorul în zona montană Rânca.

„Acțiune de salvare realizata de salvamontiști din cadrul serviciului Salvamont al Consiliului Județean Gorj pentru acordarea primului ajutor medical și transportul pana la ambulanta a unei persoane care prezenta o fractura de membru inferior.

Au intervenit salvamontiștii aflați în serviciul de tura operativa din Baza Salvamont Rânca, masivul Parâng“, au transmis reprezentanții Salvamont Gorj.