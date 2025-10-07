Cerb rănit grav după ce a fost lovit de o mașină, găsit într-un șanț în zona Roșiuța, Motru

Un cerb a fost găsit azi dimineață într-un șanț din zona Roșiuța, Motru, după ce a fost lovit de o mașină. Potrivit primelor informații, animalul are picioarele din spate rupte și coloana fisurată, ceea ce îi reduce drastic șansele de supraviețuire.

Luis Popa, șef serviciu la Protecția Animalelor CJ Gorj, a declarat pentru Impact în Gorj că animalul va fi preluat de echipa din Mehedinți, deoarece se află pe un fond de vânătoare administrat de aceștia.

„Din păcate, șansele sale de viață sunt mici, având în vedere gravitatea rănilor”, a precizat Popa.