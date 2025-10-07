Amenințată de fostul soț, a chemat poliția

Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru au fost sesizaţi prin plângere de o femeie, de 34 de ani, din Motru, cu privire la faptul că în contextul unei convorbiri telefonice cu fostul ei soț, în vârstă de 35 de ani, ar fi fost amenințată cu acte de violență de acesta, fiindu-i creată o stare de temere.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare și a fost parcursă procedura prevăzută de O.M.A.I. 146/2018, fiind emis un ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului, a transmis IPJ Gorj.