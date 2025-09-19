spot_img
16.3 C
Târgu Jiu
vineri, septembrie 19, 2025
Altele
    AcasăActualitateCetățenii din zona Ana Ipătescu sunt condamnați la izolare. Cum arată singura...
    ActualitateHeadlines

    Cetățenii din zona Ana Ipătescu sunt condamnați la izolare. Cum arată singura cale de acces pietonală peste calea ferată

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    57

    Sute de cetățenii care locuiesc pe strada Ana Ipătescu, din municipiul Târgu Jiu, sunt condamnați la izolare din cauză că singura cale de acces pietonală peste calea ferată este foarte degradată. S-a ajuns în această situație după începerea lucrărilor la pasajul de cale ferată, iar autoritățile locale nu s-au ocupat să amenajeze o altă cale de acces.
    Ieri, o tânără mamă care a încercat să traverseze cu căruciorul calea ferată pe dalele degradate, însă nu a reușit. „S-a rupt pur și simplu căruciorul. A trebuit să mă întorc. Este o situație foarte dificilă. Nu puteam să ieșim din cartier, dacă ne deplasă pietonal. Este bătaie de joc. Îmi este teamă să nu îmi prind piciorul în acele dale care sunt desprinse. Nu știu când se vor termina lucrările, deoarece nu s-a lucrat o perioadă bună de timp. De puțină vreme au fost reluate lucrările“, ne-a spus tânăra mamă.

    Bineînțeles, conducerea Primăriei Târgu Jiu va motiva că CFR trebuie să se ocupe de amenajarea unei căi de acces, deoarece a devenit o obișnuință să arunce pisica peste gard.

    Aceasta este singura cale de acces pietonală a locuitorilor din zona Ana Ipătescu

    Autoritățile locale ale municipiului Târgu Jiu au promis că lucrările se vor încheia până la sfârșitul anului, însă este puțin probabil că acest lucru se va întâmpla, iar viața oamenilor care locuiesc în zona Ana Ipătescu va reveni la normal.

    Așa arată o cale de acces normală peste calea ferată

    Conducerea Primăriei Târgu Jiu a invocat diferite motive. Viceprimarul Bogdan Bejinaru a spus în urmă cu ceva timp că nu se lucrează deoarece CFR nu a emis avizul pentru întreruperea traficului feroviar, ca să se lucreze sub calea ferată. Recent, primarul Marcel Romanescu a spus că s-a tăiat finanțarea de la guvern, iar societatea care execută lucrarea a obținut un împrumut pentru a continua lucrările.

    Articolul precedent
    Avarie la conducta de apă potabilă din zona Calea București
    Articolul următor
    Biciclist accidentat pe DN66
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    error: Content is protected !!