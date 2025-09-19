Cetățenii din zona Ana Ipătescu sunt condamnați la izolare. Cum arată singura cale de acces pietonală peste calea ferată

Sute de cetățenii care locuiesc pe strada Ana Ipătescu, din municipiul Târgu Jiu, sunt condamnați la izolare din cauză că singura cale de acces pietonală peste calea ferată este foarte degradată. S-a ajuns în această situație după începerea lucrărilor la pasajul de cale ferată, iar autoritățile locale nu s-au ocupat să amenajeze o altă cale de acces.

Ieri, o tânără mamă care a încercat să traverseze cu căruciorul calea ferată pe dalele degradate, însă nu a reușit. „S-a rupt pur și simplu căruciorul. A trebuit să mă întorc. Este o situație foarte dificilă. Nu puteam să ieșim din cartier, dacă ne deplasă pietonal. Este bătaie de joc. Îmi este teamă să nu îmi prind piciorul în acele dale care sunt desprinse. Nu știu când se vor termina lucrările, deoarece nu s-a lucrat o perioadă bună de timp. De puțină vreme au fost reluate lucrările“, ne-a spus tânăra mamă.

Bineînțeles, conducerea Primăriei Târgu Jiu va motiva că CFR trebuie să se ocupe de amenajarea unei căi de acces, deoarece a devenit o obișnuință să arunce pisica peste gard.

Autoritățile locale ale municipiului Târgu Jiu au promis că lucrările se vor încheia până la sfârșitul anului, însă este puțin probabil că acest lucru se va întâmpla, iar viața oamenilor care locuiesc în zona Ana Ipătescu va reveni la normal.

Conducerea Primăriei Târgu Jiu a invocat diferite motive. Viceprimarul Bogdan Bejinaru a spus în urmă cu ceva timp că nu se lucrează deoarece CFR nu a emis avizul pentru întreruperea traficului feroviar, ca să se lucreze sub calea ferată. Recent, primarul Marcel Romanescu a spus că s-a tăiat finanțarea de la guvern, iar societatea care execută lucrarea a obținut un împrumut pentru a continua lucrările.