Avarie la conducta de apă potabilă din zona Calea București

Aparegio Gorj S.A. – CED TARGU-JIU, anunţă modificări în furnizarea serviciului de apa potabila în data de 19.09.2025, în intervalul orar 09:15 -10:30, din cauza avariei la conducta de apa potabila Dn250 in Calea București din Municipiului Târgu Jiu.

Zonele afectate de lipsa apa sunt:

– Cartier Armoniei;

Zonele afectate de lipsa presiune sunt:

– Cartier Dragoieni;

– Str. Petresti; str.Al. Sf Dumitru, str. Sf. Dumitru,

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat utilizatorilor din zonă, la reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete apa să înregistreze valori mai mari ale parametrului turbiditate. Recomandăm să nu se folosească apa în scopuri casnice până la limpezirea completă..