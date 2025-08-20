spot_img
    Actualitate

    Crescători de ovine din Lelești, amendați de comisarii de mediu

    Alin Petre
    Alin Petre
    Mai mulți crescători de ovine din comuna Lelești au fost amendați de Garda de Mediu Gorj, pentru că au dat foc lânii.
    „Situație inedită descoperită de comisarii Gărzii de Mediu Gorj pe raza localității Lelești -Gorj. Mai multi crescători de ovine au vrut sa scape de lâna provenită de la oi prin arderea acesteia în câmp deschis, creând astfel un disconfort olfactiv cetățenilor din zonă.
    Cei vinovați au fost sancționați cu amenzi în valoare de 10 000 lei“, au transmis reprezentanții Gărzii de Mediu Gorj.
    Mulți dau vina pe autorități pentru această situație, deoarece nu există puncte de colectare a lânii.
    Exercițiu demonstrativ pe stadionul din Târgu Jiu
    Doi cunoscuți artiști din Gorj, condamnați cu executare! Alți unsprezece, condamnați cu suspendare și muncă în folosul comunității
