    Justiție

    Doi cunoscuți artiști din Gorj, condamnați cu executare! Alți unsprezece, condamnați cu suspendare și muncă în folosul comunității

    Stoica Anamaria
    By Stoica Anamaria
    Judecătoria Târgu Jiu s-a pronunțat astăzi în dosarul penal aflat pe rolul instanței de judecată din iulie 2023, cu treisprezece inculpați, toți interpreți și instrumentiști cunoscuți din Gorj, trimiși în judecată pentru înșelăciune și fals în declarații în formă continuată. La instrumentarea dosarului de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu se spunea clar că artiștii de muzică populară din Gorj riscau închisoarea, chiar dacă mulți au achitat prejudiciul stabilit de anchetatori. Acest lucru a devenit cert astăzi când 11 au fost condamnați cu suspendare și muncă în folosul comunității iar doi chiar cu executare, la un an și două luni, respectiv un an și șase luni în detenție. În cea mai gravă situație este Teodora Romina Pană și Alexandru Deaconescu.

    Înșelăciune și fals în declarații: fapte incriminate

    În perioada pandemiei, artiștii afectați de restricțiile impuse pentru prevenirea răspândirii COVID-19 au avut dreptul la o indemnizație compensatorie de 75% din salariul mediu brut pe economie. Această măsură a fost menită să sprijine persoanele care își câștigau exclusiv veniturile din activități artistice. Cu toate acestea, cei 13 artiști sunt condamnați că au făcut declarații false în care susțineau că nu mai au alte surse de venit, deși în realitate erau angajați în diverse funcții sau aveau venituri suplimentare. Potrivit procurorilor, mulți dintre artiști au continuat să participe la evenimente private, precum nunți și botezuri, în ciuda faptului că solicitau indemnizația de sprijin. Astfel, pe lângă înșelăciune, aceștia sunt acuzați și de fals în declarații. Autoritățile susțin că aceste acțiuni au creat un prejudiciu semnificativ în bugetul Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) din Gorj.

    Ei au pretins ilegal indemnizații de sprijin financiar pe perioada pandemiei, declarând că se întrețin exclusiv din activități artistice. Aceștia au primit sume cuprinse între 4.000 și 16.000 de lei, deși unii aveau alte surse de venit, fiind angajați în diverse domenii.

    În cadrul anchetei, unii dintre artiști și-au exprimat regretul, afirmând că nu au fost conștienți de faptul că nu aveau dreptul să solicite indemnizația. Aceștia au declarat că nu au raportat veniturile suplimentare obținute din alte activități și au susținut că au restituit integral sumele primite în mod necuvenit. Sentința nu este definitivă.

