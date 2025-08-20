spot_img
    Exercițiu demonstrativ pe stadionul din Târgu Jiu

    Inspectoratul de Jandarmi Județean „Tudor Vladimirescu” Gorj a desfășurat un amplu exercițiu tactic pe stadion, având ca obiectiv perfecționarea capacității de reacție în situații cu grad ridicat de risc.
    Structurile de intervenție au demonstrat sincronizare, rezistență și un nivel ridicat de coordonare, printr-un dispozitiv defensiv compact, asemănat adesea cu formațiunea „țestoasă” din istoria militară. Acest tip de exercițiu evidențiază nu doar pregătirea fizică, ci și rigoarea, disciplina și coeziunea echipei – elemente esențiale în gestionarea oricărei situații de criză.
    Prin astfel de antrenamente, Jandarmeria Gorj transmite un mesaj clar: siguranța cetățenilor se sprijină pe profesionalism, adaptabilitate și forța unei echipe unite, transmite IJJ Gorj.

