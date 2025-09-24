Cuișoare contaminate cu pesticide, retrase din supermarketuri din Gorj

Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat retragerea de la vânzare a unui condiment popular, după ce au fost descoperite niveluri neconforme de pesticide. Este vorba despre cuișoarele marca Kamis, lotul 0002791365, cu data de expirare 17.02.2028.

Motivul retragerii

Testele de laborator au arătat prezența clorpirifos, un compus chimic utilizat în scopuri fitosanitare, interzis în Uniunea Europeană din cauza efectelor nocive asupra sănătății.

ANSVSA recomandă persoanelor care au achiziționat produsul să nu îl consume și să îl returneze la magazinele din care a fost cumpărat.

Magazinele vizate

Retragerea vizează rețelele de retail:

Auchan

Carrefour

Kaufland

Mega Image

Profi

Selgros

Clienții pot restitui cuișoarele direct la Serviciul Clienți, fără a fi nevoie de prezentarea bonului fiscal, și vor primi contravaloarea produsului.

Cum a fost descoperită contaminarea

Compania producătoare a identificat substanța în cadrul unui control de rutină și a notificat autoritățile și supermarketurile. În consecință, toate lanțurile de magazine au început retragerile de la raft și rechemarea produselor de la clienți.

Dacă ai cumpărat cuișoare Kamis din lotul menționat, nu le consuma și returnează-le la cel mai apropiat magazin pentru a primi banii înapoi.