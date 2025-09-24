spot_img
24.7 C
Târgu Jiu
miercuri, septembrie 24, 2025
Altele
    AcasăActualitateCuișoare contaminate cu pesticide, retrase din supermarketuri din Gorj
    ActualitateHeadlines

    Cuișoare contaminate cu pesticide, retrase din supermarketuri din Gorj

    Ana Bîrcă
    By Ana Bîrcă
    0
    72
    Cuișoare contaminate cu pesticide, retrase din supermarketuri din Gorj
    Foto: ANSVSA

    Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat retragerea de la vânzare a unui condiment popular, după ce au fost descoperite niveluri neconforme de pesticide. Este vorba despre cuișoarele marca Kamis, lotul 0002791365, cu data de expirare 17.02.2028.

    Motivul retragerii

    Testele de laborator au arătat prezența clorpirifos, un compus chimic utilizat în scopuri fitosanitare, interzis în Uniunea Europeană din cauza efectelor nocive asupra sănătății.

    ANSVSA recomandă persoanelor care au achiziționat produsul să nu îl consume și să îl returneze la magazinele din care a fost cumpărat.

    Magazinele vizate

    Retragerea vizează rețelele de retail:

    • Auchan
    • Carrefour
    • Kaufland
    • Mega Image
    • Profi
    • Selgros

    Clienții pot restitui cuișoarele direct la Serviciul Clienți, fără a fi nevoie de prezentarea bonului fiscal, și vor primi contravaloarea produsului.

    Cum a fost descoperită contaminarea

    Compania producătoare a identificat substanța în cadrul unui control de rutină și a notificat autoritățile și supermarketurile. În consecință, toate lanțurile de magazine au început retragerile de la raft și rechemarea produselor de la clienți.

    Dacă ai cumpărat cuișoare Kamis din lotul menționat, nu le consuma și returnează-le la cel mai apropiat magazin pentru a primi banii înapoi.

    Articolul precedent
    Conducerea societății Transloc a fost schimbată. Fostul manager rămâne consilier al noului director
    Articolul următor
    Euro se apropie de 5,08 lei
    Ana Bîrcă
    Ana Bîrcăhttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    error: Content is protected !!