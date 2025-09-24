spot_img
24.7 C
Târgu Jiu
miercuri, septembrie 24, 2025
    Proiect de peste 22 de milioane de lei, pentru reabilitarea și modernizarea Spitalului Orășenesc Rovinari

    Autoritatea locală anunțe lansarea unui proiect major de reabilitare și modernizare a Spitalului Orășenesc „Sfântul Ștefan”, drept ”o investiție care va aduce beneficii directe fiecăruia dintre noi”. Acest proiect este finanțat prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, Prioritatea 3 – Eficiența energetică și infrastructura verde, cu o valoare totală de 22.068.315,62 lei, din care contribuția Consiliului Local este de doar 2%.

    „Prin această investiție, dorim să transformăm spitalul nostru într-un centru medical modern, sigur și prietenos, unde fiecare pacient să primească îngrijire la standarde ridicate”, a transmis primarul Robert Filip. Prin intermediul acestui proiect, comunitatea se va bucura de un spital mai eficient energetic și mai bine echipat; de condiții moderne și confortabile pentru pacienți și cadre medicale; de servicii medicale de calitate, adaptate nevoilor fiecăruia; de infrastructură accesibilă pentru persoanele cu dizabilități.

    Principalele lucrări prevăzute: reabilitarea termică și modernizarea instalațiilor de încălzire, răcire și apă caldă; montarea de pompe de căldură și sisteme alternative de energie; iluminat modern și eficient energetic; refacerea finisajelor interioare și grupurilor sanitare; adaptarea clădirii pentru accesul persoanelor cu dizabilități; condiții mai sigure pentru pacienți, prin reparații și protecții suplimentare la clădire.

    Lucrările vor începe pe 24 septembrie 2025 și vor fi finalizate până la începutul anului 2027. În această perioadă, toate serviciile medicale esențiale vor fi asigurate, iar accesul pacienților va fi ghidat prin semnalizare corespunzătoare.

     

     

