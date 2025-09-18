Cursuri de apă din Gorj, secate din cauza secetei

spot_img
    Alin Petre
    By Alin Petre
    Mai mulți afluenți ai râului Jiu de pe teritoriul județului Gorj au secat pur și simplu din cauza secetei, potrivit specialiștilor Apelor Române Jiu, care au efectuat o serie de măsurători.
    „Personalul din cadrul Serviciilor Hidrologie Craiova și Târgu Jiu ale Apele Române Jiu a desfășurat o campanie de măsurători de debite lichide pe râul Jiu și afluenții acestuia.
    Scopul campaniei: determinarea debitului de apă pe sectorul Rovinari – Răcari, în vederea întocmirii bilanțului hidrologic.
    În prezent, în arealul administrat de Serviciul Hidrologie Târgu Jiu, se înregistrează fenomenul de sec în cinci secțiuni de măsurare (Runcu, Ohaba, Bălănești, Bustuchin și Pojaru).
    În alte secțiuni, debitele se situează la minime istorice.
    Cauzele acestor debite scăzute sunt exclusiv naturale: cantități reduse de precipitații, fenomene carstice, existența unor depozite aluvionare grosiere specifice zonei subcarpatice.
    Prin intermediul celor 20 de stații hidrometrice, Serviciul Hidrologie Târgu Jiu monitorizează permanent scurgerea lichidă și solidă din bazinul mijlociu al râului Jiu. Totodată, sunt efectuate măsurători de debit la secțiunile satelit, izvoare și foraje hidrogeologice, observații vizuale privind fenomene meteorologice (precipitații, temperatură, vânt etc.), supravegherea situațiilor de poluare.
    Activitatea se desfășoară în scopul furnizării de date hidrologice esențiale pentru gestionarea resurselor de apă și pentru protecția mediului“, au transmis reprezentanții Apelor Române Jiu.
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
