spot_img
23.1 C
Târgu Jiu
joi, septembrie 18, 2025
Altele
    AcasăActualitateS-a stins din viață o apreciată asistentă medicală de la Spitalul Județean...
    ActualitateHeadlines

    S-a stins din viață o apreciată asistentă medicală de la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    330
    O fostă asistentă medicală de la secția Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu s-a stins din viață.
    „Conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, angajații Secției Pediatrie, cât și ceilalți angajați ai unității medicale deplâng stingerea din viață a doamnei Doina Butulescu, fostă asistentă medicală.
    Suntem cu sufletul și gândul alături de familia greu încercată!
    Doamna Doina Butulescu a lucrat vreme de peste 41 de ani la Secția Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, a fost un om și un coleg deosebit, un profesionist dedicat meseriei pe care și-a ales-o și pe care a practicat-o cu mare dragoste față de micuții pacienți pe care mereu îi punea pe primul loc.
    De-a lungul deceniilor petrecute la Spitalul Județean, asistenta Doina Butulescu a adus alinare pacienților pediatrici, dar și părinților lor, pentru care avea mereu vorbe de încurajare. A fost un exemplu de profesionalism pentru colegele mai tinere, care mereu au respectat-o și admirat-o.
    Sincere condoleanțe familiei îndurerate!
    Dumnezeu să o odihnească în pace și lumină!“, a transmis conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.
    Articolul precedent
    Greșeală la spital- bebeluș înregistrat pe numele altei persoane
    Articolul următor
    Cursuri de apă din Gorj, secate din cauza secetei
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    error: Content is protected !!