S-a stins din viață o apreciată asistentă medicală de la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu

O fostă asistentă medicală de la secția Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu s-a stins din viață. „Conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, angajații Secției Pediatrie, cât și ceilalți angajați ai unității medicale deplâng stingerea din viață a doamnei Doina Butulescu, fostă asistentă medicală. Suntem cu sufletul și gândul alături de familia greu încercată!

Doamna Doina Butulescu a lucrat vreme de peste 41 de ani la Secția Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, a fost un om și un coleg deosebit, un profesionist dedicat meseriei pe care și-a ales-o și pe care a practicat-o cu mare dragoste față de micuții pacienți pe care mereu îi punea pe primul loc.

De-a lungul deceniilor petrecute la Spitalul Județean, asistenta Doina Butulescu a adus alinare pacienților pediatrici, dar și părinților lor, pentru care avea mereu vorbe de încurajare. A fost un exemplu de profesionalism pentru colegele mai tinere, care mereu au respectat-o și admirat-o.

Sincere condoleanțe familiei îndurerate! Dumnezeu să o odihnească în pace și lumină!“, a transmis conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.