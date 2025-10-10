Cursuri de meşteşuguri tradiționale la Cula de pe malul Jiului

Şcoala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu în parteneriat cu Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuşi” Târgu Jiu, se desfășoară o serie de cursuri dedicate promovării meşteşugurilor tradiționale românești. Astfel, personale interesate au la dispoziție cinci zile pe săptămână să se adreseze meșterilor.

Programul este următorul:

Luni -13 octombrie a.c.-14:00-18:00: Tesături – Liliana Arapu; Port popular – Daniel Ciuncanu

Marţi – 14 octombrie a.c.-14:00-18:00: Olarit – Marian Măgureanu; Cusături – Florin Tantan

Miercuri- 15 octombrie a.c.-14:00-18:00: Tesături – Mihaela Văcariu şi Claudia Drăghescu; Cusături: Viorica Bordea

Joi-16 octombrie a.c.- 14:00-18:00: Artă decorativă – Alina Coconu; Arta lemnului – Daniel Preduţ

Vineri-17 octombrie a.c.-14:00-18:00: Impletituri din nuiele Gheorghe Cârje; Artă decorativă Daciana Ungureanu; Bijuterii din mărgele – Florentina Măgureanu.