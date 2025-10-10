spot_img
    Actualitate

    Cursuri de meşteşuguri tradiționale la Cula de pe malul Jiului

    Radu Istudor
    Şcoala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu în parteneriat cu Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuşi” Târgu Jiu, se desfășoară o serie de cursuri dedicate promovării meşteşugurilor tradiționale românești. Astfel, personale interesate au la dispoziție cinci zile pe săptămână să se adreseze meșterilor.
    Programul este următorul:

    Luni -13 octombrie a.c.-14:00-18:00: Tesături – Liliana Arapu; Port popular – Daniel Ciuncanu
    Marţi – 14 octombrie a.c.-14:00-18:00: Olarit – Marian Măgureanu; Cusături – Florin Tantan
    Miercuri- 15 octombrie a.c.-14:00-18:00: Tesături – Mihaela Văcariu şi Claudia Drăghescu; Cusături: Viorica Bordea
    Joi-16 octombrie a.c.- 14:00-18:00: Artă decorativă – Alina Coconu; Arta lemnului – Daniel Preduţ
    Vineri-17 octombrie a.c.-14:00-18:00: Impletituri din nuiele Gheorghe Cârje; Artă decorativă Daciana Ungureanu; Bijuterii din mărgele – Florentina Măgureanu.

