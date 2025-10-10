Variantele de funcționare pentru Complexul Energetic Oltenia după 2026

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a discutat ieri cu liderii de sindicat din Complexul Energetic Oltenia (CEO) despre posibilitatea amânării termenelor de închidere a capacităților pe cărbune. Se așteaptă un răspuns oficial de la Comisia Europeană chiar săptămâna viitoare, în timp ce două scenarii de funcționare a companiei sunt deja analizate.

Liderii de sindicat din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO) s-au întâlnit joi cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, pentru o nouă rundă de discuții privind viitorul companiei și modificarea termenelor de închidere prevăzute în Planul de Restructurare. Sindicaliștii au cerut clarificări legate de posibilitatea prelungirii activității termocentralelor după 2026 și de variantele aflate în analiză la nivel guvernamental.

Potrivit declarațiilor președintelui Cartel ALFA Gorj, Alin Munteanu, ministrul Energiei le-a transmis reprezentanților angajaților că se așteaptă un răspuns oficial din partea Comisiei Europene chiar săptămâna viitoare, cu privire la solicitarea României de a prelungi funcționarea capacităților pe cărbune.

„Săptămâna viitoare, spune domnul ministru, ar veni un răspuns oficial privind prelungirea activității. Acum, una dintre variante este cu trei grupuri în funcțiune și două în rezervă, sau cu trei grupuri în funcțiune, unul în rezervă de capacitate și altul în conservare. Acestea sunt discuțiile care se poartă în acest moment”, a declarat Alin Munteanu.

Chiar și în scenariul funcționării cu trei grupuri energetice, Complexul Energetic Oltenia ar urma să renunțe la mai multe cariere miniere, conform calendarului de restrângere prevăzut în Planul de Restructurare.

În urma întâlnirii, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a reafirmat că „termocentralele trebuie să funcționeze atâta timp cât România are nevoie de ele”, subliniind că toate deciziile vor fi luate în dialog cu partenerii sociali și în acord cu cerințele Comisiei Europene.

Complexul Energetic Oltenia este unul dintre cei mai importanți producători de energie electrică din România și principalul angajator din județul Gorj. În prezent, compania se află într-un proces amplu de restructurare, parte a angajamentelor asumate de România față de Comisia Europeană, însă autoritățile române încearcă să obțină o amânare a închiderii unor capacități pe bază de cărbune, pentru a proteja securitatea energetică națională.