spot_img
15.5 C
Târgu Jiu
joi, octombrie 9, 2025
Altele
    AcasăActualitateCăprioarele au revenit în Parcul Narciselor
    Actualitate

    Căprioarele au revenit în Parcul Narciselor

    Mihai Popescu
    By Mihai Popescu
    0
    84

    Căprioarele au revenit în Parcul Narciselor din Târgu Jiu, spre bucuria localnicilor care se pot bucura din nou de prezența acestor animale grațioase. Ele vin periodic în zonă pentru a se hrăni cu iarba verde și cu frunzele fragede de pe ramurile copacilor, profitând de liniștea și siguranța oferită de parc.

    În urmă cu ceva timp, autoritățile locale au amplasat în interiorul parcului mai multe hrănitoare, unde au pus nutreț, pentru a sprijini animalele în perioadele în care resursele naturale sunt mai puține. Această inițiativă a contribuit la atragerea și fidelizarea căprioarelor, care s-au obișnuit treptat cu prezența oamenilor.

    Totuși, specialiștii în protecția mediului atrag atenția că, deși apropierea căprioarelor de zonele frecventate de oameni este un semn al încrederii, este important ca vizitatorii să nu le hrănească direct și să păstreze o distanță de siguranță, pentru a evita stresul animalelor.

    Parcul Narciselor, cunoscut pentru peisajul său natural și pentru vegetația bogată, a devenit astfel nu doar un loc de relaxare pentru locuitorii orașului, ci și un refugiu pentru fauna locală, oferind un exemplu de conviețuire armonioasă între om și natură.

    Articolul precedent
    Gramul de aur se apropie de 600 lei
    Articolul următor
    Doar 3.500 de apartamente au mai rămas legate la UATAA Motru
    Mihai Popescu
    Mihai Popescu
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    GEO pe Diana Șoșoacă l-a detronat pe Ilie Petrescu din funcția de președinte al SOS Gorj
    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    error: Content is protected !!