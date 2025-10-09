Căprioarele au revenit în Parcul Narciselor din Târgu Jiu, spre bucuria localnicilor care se pot bucura din nou de prezența acestor animale grațioase. Ele vin periodic în zonă pentru a se hrăni cu iarba verde și cu frunzele fragede de pe ramurile copacilor, profitând de liniștea și siguranța oferită de parc.

În urmă cu ceva timp, autoritățile locale au amplasat în interiorul parcului mai multe hrănitoare, unde au pus nutreț, pentru a sprijini animalele în perioadele în care resursele naturale sunt mai puține. Această inițiativă a contribuit la atragerea și fidelizarea căprioarelor, care s-au obișnuit treptat cu prezența oamenilor.

Totuși, specialiștii în protecția mediului atrag atenția că, deși apropierea căprioarelor de zonele frecventate de oameni este un semn al încrederii, este important ca vizitatorii să nu le hrănească direct și să păstreze o distanță de siguranță, pentru a evita stresul animalelor.

Parcul Narciselor, cunoscut pentru peisajul său natural și pentru vegetația bogată, a devenit astfel nu doar un loc de relaxare pentru locuitorii orașului, ci și un refugiu pentru fauna locală, oferind un exemplu de conviețuire armonioasă între om și natură.