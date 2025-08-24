Tăierea brazilor din fața CNTV Târgu Jiu a fost legală!

Directorul Edilitara Public, Adrian Dăianu, aduce lămuriri publice vizavi de polemica apărută în jurul tăierii brazilor din fața Colegiului Național Tudor Vladimirescu. Directorul susține că măsura a fost una care a respectat legea și a avut la bază considerente de siguranță publică. „Astăzi au apărut discuții legate de tăierea arborilor din zona Colegiului Național „Tudor Vladimirescu”. Pentru corecta informare a cetățenilor, precizăm că această intervenție s-a realizat în baza tuturor avizelor și documentelor legale. Arborii respectivi, ajunși la maturitate, au deteriorat bordura și trotuarul, afectând infrastructura pietonală și punând în pericol siguranța trecătorilor. În plus, lucrările de reabilitare a clădirii necesitau eliberarea și punerea în siguranță a perimetrului. Decizia nu a fost una întâmplătoare, ci fundamentată pe argumente tehnice și de siguranță publică. După finalizarea lucrărilor de reabilitare, spațiul verde va fi complet reamenajat și înfrumusețat, astfel încât zona să fie redată comunității cu un aspect modern și plăcut. Asigurăm cetățenii că toate intervențiile Edilitara au ca scop respectarea legii, protejarea siguranței publice și îmbunătățirea spațiilor urbane din Târgu Jiu!”, a transmis Dăianu.

