spot_img
22.2 C
Târgu Jiu
duminică, august 24, 2025
Altele
    AcasăAdministratieTăierea brazilor din fața CNTV Târgu Jiu a fost legală!
    Administratie

    Tăierea brazilor din fața CNTV Târgu Jiu a fost legală!

    Stoica Anamaria
    By Stoica Anamaria
    0
    1

    Directorul Edilitara Public, Adrian Dăianu, aduce lămuriri publice vizavi de polemica apărută în jurul tăierii brazilor din fața Colegiului Național Tudor Vladimirescu. Directorul susține că măsura a fost una care a respectat legea și a avut la bază considerente de siguranță publică.„Astăzi au apărut discuții legate de tăierea arborilor din zona Colegiului Național „Tudor Vladimirescu”. Pentru corecta informare a cetățenilor, precizăm că această intervenție s-a realizat în baza tuturor avizelor și documentelor legale. Arborii respectivi, ajunși la maturitate, au deteriorat bordura și trotuarul, afectând infrastructura pietonală și punând în pericol siguranța trecătorilor. În plus, lucrările de reabilitare a clădirii necesitau eliberarea și punerea în siguranță a perimetrului. Decizia nu a fost una întâmplătoare, ci fundamentată pe argumente tehnice și de siguranță publică. După finalizarea lucrărilor de reabilitare, spațiul verde va fi complet reamenajat și înfrumusețat, astfel încât zona să fie redată comunității cu un aspect modern și plăcut. Asigurăm cetățenii că toate intervențiile Edilitara au ca scop respectarea legii, protejarea siguranței publice și îmbunătățirea spațiilor urbane din Târgu Jiu!”, a transmis Dăianu.

    Articolul precedent
    Slujbă de sfințire, la ferma de animale „La Cruci” din Runcu
    Stoica Anamaria
    Stoica Anamariahttps://igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    popica pe Caz cutremurător: A murit după ce a născut
    obs pe Drumul expres Craiova-Târgu Jiu – primul Lot- intră în faza de construcție!
    inchirieri auto otopeni pe BNR: România nu este în inflație
    Ana Bîrcă pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Aurică pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Zavoianu Radu pe Liceele de top din Târgu Jiu, cu absolvenți picați la Bacalaureat
    inchirieri auto otopeni pe Trei șoferi dintr-o lovitură. Vezi ce au făcut!
    error: Content is protected !!