Ecograf de ultimă generație la Secția Endocrinologie a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu

Secția Endocrinologie a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu a fost dotată cu un ecograf de ultimă generație.
„Achiziția acestui ecograf, care a costat 457.380 lei, a fost posibilă datorită finanțării Ministerului Sănătății și co-finanțării Consiliului Județean Gorj.
Prin dotarea Secției cu acest aparat ultra-performant, pacienții care suferă de afecțiuni endocrine și care se internează (internare continuă sau internare de zi), vor beneficia de o explorarea ecografică completă“, au transmis reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.
Cele mai frecvente afecțiuni tratate
Cei doi medici endocrinologi ai secției, dr Mădălina Popescu și dr Oana Iana, au competențele necesare pentru efectuarea acestor investigații. „Întreaga echipa medicală a secției este dedicată profesiei și asigură pacienților îngrijiri medicale și tratament de cea mai bună calitate.
Printre cele mai frecvente afecțiuni tratate în Secția Endocrinologie se numără afecțiunile tiroidiene (hipertiroidism, hipotiroidism, tiroidita autoimună, gușa nodulară), afecțiunile oaselor și ale metabolismului calciului (osteoporoză, hiperparatiroidism), hiperlipidemie (niveluri ridicate de lipde în sânge care necesită evaluare și tratament), ginecomastia (creșterea în volum a sânilor la bărbați).
Programați-vă (puteți apela 0253.242.515 sau 0786225135) pentru o consultație specializată și descoperiți cum vă putem ajuta să aveți grijă de sănătatea dumneavoastră!“, se mai arată în comunicatul SJU Târgu Jiu.