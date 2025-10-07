spot_img
11 C
Târgu Jiu
marți, octombrie 7, 2025
Altele
    AcasăActualitateEcograf de ultimă generație la Secția Endocrinologie a Spitalului Județean de Urgență...
    ActualitateHeadlines

    Ecograf de ultimă generație la Secția Endocrinologie a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    1
    Secția Endocrinologie a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu a fost dotată cu un ecograf de ultimă generație.
    „Achiziția acestui ecograf, care a costat 457.380 lei, a fost posibilă datorită finanțării Ministerului Sănătății și co-finanțării Consiliului Județean Gorj.
    Prin dotarea Secției cu acest aparat ultra-performant, pacienții care suferă de afecțiuni endocrine și care se internează (internare continuă sau internare de zi), vor beneficia de o explorarea ecografică completă“, au transmis reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.

    Cele mai frecvente afecțiuni tratate

    Cei doi medici endocrinologi ai secției, dr Mădălina Popescu și dr Oana Iana, au competențele necesare pentru efectuarea acestor investigații. „Întreaga echipa medicală a secției este dedicată profesiei și asigură pacienților îngrijiri medicale și tratament de cea mai bună calitate.
    Printre cele mai frecvente afecțiuni tratate în Secția Endocrinologie se numără afecțiunile tiroidiene (hipertiroidism, hipotiroidism, tiroidita autoimună, gușa nodulară), afecțiunile oaselor și ale metabolismului calciului (osteoporoză, hiperparatiroidism), hiperlipidemie (niveluri ridicate de lipde în sânge care necesită evaluare și tratament), ginecomastia (creșterea în volum a sânilor la bărbați).
    Programați-vă (puteți apela 0253.242.515 sau 0786225135) pentru o consultație specializată și descoperiți cum vă putem ajuta să aveți grijă de sănătatea dumneavoastră!“, se mai arată în comunicatul SJU Târgu Jiu.

    Articolul precedent
    Amenințată de fostul soț, a chemat poliția
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    error: Content is protected !!