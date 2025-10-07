Ecograf de ultimă generație la Secția Endocrinologie a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu

Secția Endocrinologie a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu a fost dotată cu un ecograf de ultimă generație.

Prin dotarea Secției cu acest aparat ultra-performant, pacienții care suferă de afecțiuni endocrine și care se internează (internare continuă sau internare de zi), vor beneficia de o explorarea ecografică completă“, au transmis reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.