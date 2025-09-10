spot_img
    Edilitara investește peste 700.000 de lei în echipamente pentru iluminatul festiv al municipiului Târgu Jiu

    Societatea Edilitara Public SA a lansat o procedură de achiziție publică pentru furnizarea de echipamente decorative destinate iluminatului festiv, valoarea estimată a contractului fiind de 704.853 de lei.

    Potrivit documentației, achiziția vizează dotarea municipiului cu echipamente ornamentale pentru sezonul sărbătorilor de iarnă 2025-2026. Produsele ce urmează a fi livrate trebuie să asigure o soluție integrată, capabilă să creeze o atmosferă specifică și unitară pentru această perioadă.
    Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 12 septembrie.
    Autoritatea contractantă este SC Edilitara Public SA Târgu Jiu (RO 27295841), care a stabilit că furnizarea echipamentelor va contribui la conturarea unei imagini festive a orașului, prin decoruri luminoase menite să marcheze într-un mod adecvat sărbătorile de iarnă.
    Montarea ornamentelor de iarnă va începe mai devreme în acest an pentru ca lucrările să fie finalizate înaintea datei de 1 decembrie când iluminatul festiv este pus în funcțiune de obicei.

