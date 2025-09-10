spot_img
    Toate orele disponibile în școlile din Gorj vor fi afișate în timp real pe o platformă online a ISJ

    Actuala conducere a Inspectoratului Școlar Județean Gorj va adopta o nouă măsură administrativă prin care se urmărește îmbunătățirea procesului de repartizare a orelor disponibile la nivelul unităților de învățământ din județ. Conform deciziei instituției, toate orele rămase libere la diverse discipline de studiu vor fi afișate în timp real pe o platformă online special creată în acest scop. Măsura are ca obiectiv principal creșterea gradului de transparență și asigurarea unui acces rapid și uniform pentru toate cadrele didactice interesate.
    Pentru a organiza acest proces într-un mod coerent și previzibil, repartizările sunt programate să aibă loc săptămânal, în fiecare zi de miercuri, în cadrul unor ședințe oficiale. Aceste întâlniri vor respecta calendarul stabilit de inspectorat și vor permite profesorilor să își exprime opțiunile în funcție de disponibilitățile afișate anterior. Astfel, fiecare dascăl va putea consulta din timp lista completă a orelor libere și va avea posibilitatea de a lua decizii informate privind participarea la procedura de repartizare.
    Inspectorul școlar general al județului Gorj, Marius Staicu, a declarat că acest mecanism de lucru are rolul de a elimina eventualele neclarități și discuții apărute anterior în rândul cadrelor didactice cu privire la modul de repartizare a orelor. În viziunea conducerii instituției, sistemul electronic de publicare a informațiilor va contribui la uniformizarea procesului și la asigurarea unui climat de corectitudine și echitate între toți participanții.
    Prin introducerea afișării în timp real, profesorii nu vor mai fi nevoiți să aștepte comunicări informale sau să obțină informații prin intermediul altor canale, ci vor avea acces direct și imediat la datele oficiale. Această schimbare poate facilita planificarea activității didactice, întrucât fiecare cadru didactic va putea analiza opțiunile disponibile și va putea lua decizii mai bine fundamentate în ceea ce privește implicarea sa în procesul educațional.
    În plus, platforma online devine un instrument de lucru nu doar pentru cadrele didactice, ci și pentru Inspectoratul Școlar, care va putea gestiona într-un mod mai eficient situația orelor rămase vacante. Centralizarea și actualizarea permanentă a datelor reduc riscul de apariție a erorilor și contribuie la o monitorizare mai atentă a necesarului de personal în fiecare unitate școlară din județ.

