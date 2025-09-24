Explozie de amenzi la Bumbești-Jiu: Cariera Pleșa plătește peste 645.000 lei pentru lucrări ilegale și praful care „întunecă” pârâul Porcu!

Administrația Bazinală de Apă Jiu a declanșat controale dure la cariera Pleșa, după ce inspectorii au descoperit multiple nereguli în exploatarea agregatelor. În perioada 2023-2025, sancțiunile aplicate au depășit 645.000 lei pentru:

lucrări efectuate fără autorizație;

nerespectarea autorizațiilor de gospodărire a apelor;

depozitarea ilegală a materialelor pe mal;

distrugerea malului pârâului Porcu;

exploatare fără autorizație.

În 2025, o comisie mixtă, constituită prin ordinul prefectului Gorj, a confirmat sesizările cetățenilor legate de cantitatea mare de praf generată de activități, care afectează vizual culoarea apei. Ca urmare, două avertismente și sistarea activităților auxiliare de concasare și sortare au fost impuse.

Deși apa pârâului Porcu nu este folosită direct în carieră și provine exclusiv din precipitații, inspectorii A.B.A Jiu au prelevat probe pentru a evalua calitatea apei și impactul activităților asupra mediului.

„Rezultatele analizelor vor confirma dacă pârâul Porcu a fost afectat. Până atunci, aplicăm legea strict și protejăm resursele de apă, în interesul comunității și al dezvoltării durabile a zonei”, a declarat ing. Daniel Naicu, directorul A.B.A Jiu.