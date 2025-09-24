Paula Seling, la Târgu Jiu

Marii artist încep să vină și în Municipiul Târgu Jiu. Publicul numeros și primirea călduroasă de care au parte artiștii care ajung în Târgu Jiu fac ca aceștia să își dorească concerte în municipiu. Astfel, Paula Seling va susține un concert pe 23 Decembrie la Sala Sporturilor din oraș. Evenimentul este privat.

„Dragii mei, pe 23 decembrie vă invit la concertul „Cel mai frumos colind”. Va fi o seară magică în care colindele vor aduce bucurie și lumină în sufletele noastre”, transmite artista.

