Societatea cu activitatea sistată în cariera Pleșa, amendată cu 75.000 de lei

„Inspectorii Apele Române Jiu au sancționat cu amendă în valoare de 75.000 lei un agent economic care își desfășura activitatea în cariera Pleșa, pentru nerespectarea măsurii de sistare a activității.

În data de 29.08.2025, activitatea acestuia a fost sistată ca urmare a neregulilor constatate la fața locului. Cu toate acestea, operatorul a continuat exploatarea fără a obține o autorizație care să includă modificările aduse.

Situația a fost agravată de faptul că, începând cu 04.09.2025, agentul economic nu mai deținea niciun act de reglementare valabil emis de (A pele Române Jiu ABA Jiu .

Prin aplicarea acestei sancțiuni, Apele Române Jiu reafirmă fermitatea în respectarea cadrului legal și a condițiilor de gospodărire a apelor, pentru protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător“, au transmis reprezentanții Apelor Române Jiu.