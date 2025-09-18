Filiala pe Lignit trebuie să fie constituită până la finalul anului 2026, potrivit unui reprezentant al CEO

Constantin Ștefan, șef în cadrul Direcției Ofertare Vânzare din Complexul Energetic Oltenia (CEO), a declarat recent că procesul de constituire a Filialei pe Lignit reprezintă o etapă esențială în implementarea planului de restructurare al companiei și că termenul-limită pentru finalizarea acestei proceduri este sfârșitul anului 2026. Potrivit acestuia, noua structură organizatorică va avea rolul de a reuni, sub o singură coordonare, principalele capacități de producție pe bază de lignit, respectiv termocentralele care funcționează pe acest tip de combustibil și unitățile miniere de extracție a cărbunelui lignit din bazinul Olteniei.

Noua filială va funcționa sub umbrela Complexului Energetic Oltenia, menținând astfel legătura directă cu societatea-mamă și fiind integrată în strategia generală de adaptare a companiei la noile cerințe energetice și de mediu impuse atât la nivel național, cât și european. În paralel, se preconizează că și alte proiecte de investiții, aflate în prezent în diverse stadii de pregătire sau implementare, vor fi organizate într-un mod similar. Este vorba despre viitoarele parcuri fotovoltaice și despre grupurile energetice pe bază de gaze naturale planificate pentru localitățile Turceni și Ișalnița, care ar urma să completeze mixul energetic al Complexului și să contribuie la diversificarea surselor de producție.

În momentul de față, însă, niciuna dintre cele zece investiții strategice incluse în planul de dezvoltare al companiei nu a fost finalizată. Aceste proiecte fac parte dintr-un program amplu, elaborat în cadrul Planului de restructurare și decarbonare, prin care Complexul Energetic Oltenia își propune să îmbunătățească eficiența activităților, să reducă dependența de lignit și să răspundă cerințelor tot mai stricte legate de tranziția energetică. Filiala pe Lignit este concepută ca un instrument de gestionare mai eficientă a resurselor existente și de optimizare a exploatării cărbunelui, până la momentul în care producția pe bază de lignit va fi redusă gradual, conform calendarului de închidere și retehnologizare agreat cu autoritățile.

Prin urmare, constituirea acestei filiale nu reprezintă doar o etapă administrativă, ci și o parte integrantă din strategia pe termen mediu și lung a Complexului Energetic Oltenia. Obiectivul este de a asigura continuitatea producției, stabilitatea locurilor de muncă și pregătirea terenului pentru trecerea treptată la tehnologii mai puțin poluante, în concordanță cu politicile energetice ale Uniunii Europene și cu angajamentele României privind reducerea emisiilor de carbon.

