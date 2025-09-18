spot_img
    Eveniment

    Prinși la furat din supermarket

    Radu Istudor
    Două persoane, un bărbat din județul Timiș și o femeie din județul Gorj, de profesie cântăreața de muzică populară, s-au ales cu dosar penal după ce au fost depistate furând dintr-un supermarket din Târgu Jiu. Acestea au fost surprinse de camerele video când își băgau în ghiozdan produse de igienă și parfumuri.

    „La data de 16 septembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați cu privire la faptul că, într-un hypermarket din municipiu, au fost identificate două persoane bănuite de sustragerea unor bunuri.

    Polițiști de ordine publică s-au deplasat la fața locului, unde au identificat un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din localitatea Moșnița Nouă, județul Timiș și o femeie de 36 de ani, din municipiul Târgu Jiu, bănuiți că ar fi sustras, de pe rafturile hypermarketului, situat pe strada Termocentralei, mai multe produse, în valoare totală de 380 de lei.
    În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.
    Bunurile au fost recuperate și restituite societății comerciale”, a transmis IPJ Gorj.

