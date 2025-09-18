spot_img
    Cinci școli din Gorj încă au toaleta în fundul curții

    În județul Gorj mai funcționează încă cinci unități de învățământ care nu dispun de grupuri sanitare în interiorul clădirilor, acestea având toaletele amplasate în curte. Situația a fost confirmată de reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Gorj, care au precizat și localitățile în care se află școlile respective. Este vorba despre unități școlare din comuna Câlnic, satul Câlnicul de Sus, două corpuri aparținând Școlii Gimnaziale din Bâlteni, precum și Școala din satul Sterpoaia, comuna Aninoasa.
    Deși aceste unități continuă să funcționeze în condiții care nu corespund cerințelor actuale privind igiena și siguranța elevilor, toate au fost incluse în programe de investiții. Inspectoratul Școlar Județean Gorj a menționat că s-au alocat fonduri pentru construirea de grupuri sanitare moderne, amplasate în interiorul clădirilor de învățământ. Implementarea acestor proiecte are drept scop asigurarea unor condiții de educație conforme cu standardele actuale, contribuind astfel la creșterea gradului de confort și siguranță pentru elevi și cadrele didactice.
    Autoritățile locale, împreună cu instituțiile responsabile la nivel județean și național, au responsabilitatea de a urmări derularea acestor lucrări și de a se asigura că fondurile alocate sunt utilizate în mod eficient. Finalizarea investițiilor ar permite eliminarea unei probleme semnalate de mai mulți ani în mediul rural și ar reprezenta un pas important în direcția modernizării infrastructurii școlare din Gorj.

