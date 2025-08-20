Filmat cu drona când aruncă trei cățeluși într-un șanț

Un bărbat care a abandonat trei cățeluși într-o râpă într-o zonă din comuna Alimpești a fost filmat cu drona. Acesta nu s-a limitat să-i scoată dintr-o plasă și să-i arunce, ci i-a și împins cu un băț în râpă.

„Rog autoritățile din comuna Alimpești să se sesizeze cu privire la acest individ care a aruncat acești cățeluși nevinovați la intersecția cu drumul care duce la biserica de la Sârbești. Rog ca acest videoclip să nu treacă neobservat de către autorități“, se arată într-o postare pe Facebook.

„Persoana vinovată este căutată“

Persoana care i-a abandonat pe cățeluși este căutată în prezent. „Ne-am autosesizat. Am fost la fața locului, însă cățelușii nu mai erau acolo. Am anunțat poliția și se efectuează cercetări pentru identificarea persoanei care i-a abandonat“, a spus Luis Popa, șeful Serviciului de Protecție a Animalelor Gorj.