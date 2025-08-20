spot_img
    PROTEST: Sindicaliști din minerit, energie, cadre didactice, cadre medicale, în fața stadionului din Târgu Jiu

    Sindicaliști din patru federații cer acum, la un protest aflat în desfășurare în fața stadionului municipal din Târgu Jiu: demisia Guvernului pentru măsurile de austeritate luate, menținerea locurilor de muncă la CE Oltenia și a energiei pe cărbune, oprirea tăierilor din învățământ, sănătate și administrație publică. Alături de protestatari sunt și sindicaliștii Minprest, împreună cu liderul Cosmin Bivolaru. Sindicatul Liber Alfa Minprest face parte din Federația Carter Alfa.

    La protest sunt și sindicaliștii de la Federația Națională Mine Energie, FSLI, cei de la Sanitas, în jur de 50/ de persoane.

    Protestul a fost autorizat pentru doar o oră. Acesta se va finaliza la 17.30.

     

    Stoica Anamaria
    Stoica Anamariahttps://igj.ro
