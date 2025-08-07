spot_img
    Actualitate

    Firma care deține exploatarea de piatră din zona Pleșa, amendată de Garda de Mediu

    Societatea care deține cariera de piatră din zona Pleșa, care aparține de localitatea Bumbești Jiu, a fost amendată de comisarii Gărzii de Mediu Gorj. Aceștia au constatat că firma nu are toate actele necesare efectuării lucrărilor:

    „Tot mai multe petiții apărute din zona Pleșa-Bumbești-Jiu au impus verificări ale comisarilor Gărzii de Mediu Gorj. In urma controalelor efectuate, un operator economic care exploata agregate minerale, a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 40.000 lei pentru nedeținerea tuturor actelor de reglementare în domeniul protecției mediului“, au transmis reprezentanții Gărzii de Mediu Gorj.

    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
