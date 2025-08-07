Firma care deține exploatarea de piatră din zona Pleșa, amendată de Garda de Mediu

Societatea care deține cariera de piatră din zona Pleșa, care aparține de localitatea Bumbești Jiu, a fost amendată de comisarii Gărzii de Mediu Gorj. Aceștia au constatat că firma nu are toate actele necesare efectuării lucrărilor:

„Tot mai multe petiții apărute din zona Pleșa-Bumbești-Jiu au impus verificări ale comisarilor Gărzii de Mediu Gorj. In urma controalelor efectuate, un operator economic care exploata agregate minerale, a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 40.000 lei pentru nedeținerea tuturor actelor de reglementare în domeniul protecției mediului“, au transmis reprezentanții Gărzii de Mediu Gorj.