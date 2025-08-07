spot_img
28.6 C
Târgu Jiu
joi, august 7, 2025
Altele
    AcasăSportBaschetbalistul Christos Stephanos Ciriperu și-a prelungit contractul cu CSM Târgu Jiu
    Sport

    Baschetbalistul Christos Stephanos Ciriperu și-a prelungit contractul cu CSM Târgu Jiu

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    19

    Oficialii grupării gorjene continuă reconstrucția lotului echipei de baschet CSM Târgu Jiu, pentru sezonul viitor și au ajuns la un acord de prelungire a contractului cu tânărul baschetbalist Christos Stephanos Ciriperu, care evoluează pe postul de extremă. Stephanos Ciriperu a semnat cu CSM Târgu Jiu pentru sezonul 2025-2026.

    Chiar dacă a venit în iarnă la Târgu Jiu, în decembrie 2024, de la CS Vâlcea 1924, Stephanos Ciriperu, în vârstă de 22 de ani, a fost unul dintre jucătorii esențiali pentru gruparea gorjeană în lupta pentru promovare. Ciriperu a încheiat sezonul trecut cu 7.3 puncte și 3.7 recuperări.

    Stephanos Ciriperu s-a născut în Grecia, la Itea, în regiunea Fokida. Părinții săi sunt originari din Râmnicu Vâlcea. A început baschetul la vârsta de 12 ani la grupele de juniori ale clubului GS Itea, grupare din ligile inferioare ale Greciei, acolo unde și-a petrecut întreaga perioadă de juniorat. În 2022, la 19 ani, a decis să revină în România, acasă la Râmnicu Vâlcea, unde a debutat la seniori la CS Râmnicu Vâlcea, în eșalonul secund. Sub comanda lui Hristu Șapera, Stephanos Ciriperu a contribuit la promovarea echipei din Râmnicu Vâlcea în Liga Națională. După perioada petrecută la Vâlcea, Stephanos Ciriperu a decis să semneze cu CSM Târgu Jiu.

    „Trebuie să tratăm fiecare meci cu maximă seriozitate“

    A fost și încă este un sentiment deosebit cand știi că ai contribuit la promovarea unei echipe dintr-un oraș cu istoric în lumea baschetului românesc, așa cum este Târgu Jiu.

    Ne așteaptă un sezon greu în Liga Națională, unde vom lupta cu cele mai puternice echipe din primul eșalon al baschetului românesc. Noi avem o echipă destul de tânără, dar cu un spirit mare, și poate că tinerețea noastră, determinarea noastră, dorința de a le oferi un baschet de calitate suporterilor din Târgu Jiu și ambiția de a demonstra că nu întâmplător am ajuns acolo, toate acestea pot duce la un sezon bun. Trebuie să tratăm fiecare meci cu maximă seriozitate și cred că vom pune multe probleme și echipelor de top“, a spus Stephanos Ciriperu.

    Articolul precedent
    Atenție șoferi! Lucrări pe Defileul Jiului
    Articolul următor
    Firma care deține exploatarea de piatră din zona Pleșa, amendată de Garda de Mediu
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    popica pe Caz cutremurător: A murit după ce a născut
    obs pe Drumul expres Craiova-Târgu Jiu – primul Lot- intră în faza de construcție!
    inchirieri auto otopeni pe BNR: România nu este în inflație
    Ana Bîrcă pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Aurică pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Zavoianu Radu pe Liceele de top din Târgu Jiu, cu absolvenți picați la Bacalaureat
    inchirieri auto otopeni pe Trei șoferi dintr-o lovitură. Vezi ce au făcut!
    Marius Daniel pe Comunicat Aparegio Gorj: Asociația lu’ “Vali Galerie”, în acțiune!!!
    George pe Scandal între părinți, din cauza copiilor
    GEO pe Fără medii de 10 la Bacalaureatul din Gorj. Surpriza oferită de către un absolvent de la Liceul Tehnologic Bâlteni
    rent a car otopeni pe Femeie călcată de tren
    Ducu pe Scandal între părinți, din cauza copiilor
    Zoia pe Eficiență și control al temperaturii
    error: Content is protected !!