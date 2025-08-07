Baschetbalistul Christos Stephanos Ciriperu și-a prelungit contractul cu CSM Târgu Jiu

Oficialii grupării gorjene continuă reconstrucția lotului echipei de baschet CSM Târgu Jiu, pentru sezonul viitor și au ajuns la un acord de prelungire a contractului cu tânărul baschetbalist Christos Stephanos Ciriperu, care evoluează pe postul de extremă. Stephanos Ciriperu a semnat cu CSM Târgu Jiu pentru sezonul 2025-2026.

Chiar dacă a venit în iarnă la Târgu Jiu, în decembrie 2024, de la CS Vâlcea 1924, Stephanos Ciriperu, în vârstă de 22 de ani, a fost unul dintre jucătorii esențiali pentru gruparea gorjeană în lupta pentru promovare. Ciriperu a încheiat sezonul trecut cu 7.3 puncte și 3.7 recuperări.

Stephanos Ciriperu s-a născut în Grecia, la Itea, în regiunea Fokida. Părinții săi sunt originari din Râmnicu Vâlcea. A început baschetul la vârsta de 12 ani la grupele de juniori ale clubului GS Itea, grupare din ligile inferioare ale Greciei, acolo unde și-a petrecut întreaga perioadă de juniorat. În 2022, la 19 ani, a decis să revină în România, acasă la Râmnicu Vâlcea, unde a debutat la seniori la CS Râmnicu Vâlcea, în eșalonul secund. Sub comanda lui Hristu Șapera, Stephanos Ciriperu a contribuit la promovarea echipei din Râmnicu Vâlcea în Liga Națională. După perioada petrecută la Vâlcea, Stephanos Ciriperu a decis să semneze cu CSM Târgu Jiu.

„Trebuie să tratăm fiecare meci cu maximă seriozitate“

„A fost și încă este un sentiment deosebit cand știi că ai contribuit la promovarea unei echipe dintr-un oraș cu istoric în lumea baschetului românesc, așa cum este Târgu Jiu.

Ne așteaptă un sezon greu în Liga Națională, unde vom lupta cu cele mai puternice echipe din primul eșalon al baschetului românesc. Noi avem o echipă destul de tânără, dar cu un spirit mare, și poate că tinerețea noastră, determinarea noastră, dorința de a le oferi un baschet de calitate suporterilor din Târgu Jiu și ambiția de a demonstra că nu întâmplător am ajuns acolo, toate acestea pot duce la un sezon bun. Trebuie să tratăm fiecare meci cu maximă seriozitate și cred că vom pune multe probleme și echipelor de top“, a spus Stephanos Ciriperu.