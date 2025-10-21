În sfârșit, a fost montat limitatorul de viteză la intersecția periculoasă din Târgu Jiu

Locuitorii au cerut intervenția autorităților după numeroase accidente
Zona a fost de mult timp semnalată ca un punct negru pe harta traficului din Târgu Jiu. Pietonii și șoferii au reclamat în repetate rânduri lipsa trecerilor de pietoni și a semnalizării corespunzătoare. În ultimii ani, aici s-au produs mai multe accidente rutiere, unele soldate cu victime și pagube materiale însemnate.
Limitatorul de viteză – o soluție așteptată
Montarea limitatorului de viteză are ca scop reducerea riscului de accidente într-o intersecție nesemaforizată și intens circulată. Autoritățile speră că această măsură va determina șoferii să reducă viteza și să acorde mai multă atenție pietonilor.