    În sfârșit, a fost montat limitatorul de viteză la intersecția periculoasă din Târgu Jiu
    După luni de sesizări și mai multe evenimente rutiere, autoritățile din Târgu Jiu au decis să monteze un limitator de viteză în zona Pieței Mici, la intersecția străzilor Mihail Sadoveanu și 22 Decembrie — una dintre cele mai periculoase din oraș.

    Locuitorii au cerut intervenția autorităților după numeroase accidente

    Zona a fost de mult timp semnalată ca un punct negru pe harta traficului din Târgu Jiu. Pietonii și șoferii au reclamat în repetate rânduri lipsa trecerilor de pietoni și a semnalizării corespunzătoare. În ultimii ani, aici s-au produs mai multe accidente rutiere, unele soldate cu victime și pagube materiale însemnate.

    Limitatorul de viteză – o soluție așteptată

    Montarea limitatorului de viteză are ca scop reducerea riscului de accidente într-o intersecție nesemaforizată și intens circulată. Autoritățile speră că această măsură va determina șoferii să reducă viteza și să acorde mai multă atenție pietonilor.

