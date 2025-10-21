Ești pieton? Oamenii legii sunt cu ochii pe tine!

În perioada 20 – 26 octombrie 2025, conform calendarul de acțiuni pentru reducerea riscului rutier în anul 2025 ( ROADPOL și Direcția Rutieră) se vor organiza acțiuni punctuale, în zonele și pe tronsoanele de drum cu risc rutier ridicat, în care se va urmări prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere grave.

Polițiștii rutieri acționează pe raza județului Gorj pentru combaterea abaterilor săvârșite de pietoni, care are scopul atât de a reduce cauzele generatoare de evenimente rutiere în care sunt implicați conducătorii auto sau ceilalți participanți la trafic, cât și conștientizarea acestora asupra riscurilor la care se expun.

Din analiza accidentelor grave și ușoare, cu privire la principalele cauze care au condus la producerea accidentelor de circulație s-a constatat că au existat cinci cauze majore, acestea fiind: indisciplina bicicliștilor, neadaptarea vitezei, neacordarea priorității de trecere vehiculelor, traversare neregulamentară pietoni, precum și alte preocupări.

„Principalele obiective ale acestei acțiuni sunt:

-respectarea normelor privind indisciplina pietonală;

-creșterea autorității poliției, asigurarea respectării legii prin prezența activă a polițiștilor pe sectoarele de drum cu risc rutier ridicat și menținerea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică;

-prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere identificate la nivel național;

-impunerea respectării normelor rutiere de către toți participanții la trafic;

-impunerea și menținerea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică;

-verificarea respectării legislației rutiere.

Un moment de neatenție poate avea consecințe grave. Fii un pieton responsabil.

Siguranța începe cu tine!”, transmite IPJ Gorj.