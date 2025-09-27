Târgu Jiu: Bărbatul agresiv în trafic a fost depistat

Oamenii legii au dat de urma bărbatului care zilele trecute a afișat un comportament inadecvat față de alt conducător, în trafic. Inspectoratul Județean de Poliție Gorj a demarat o anchetă după ce imaginile au fost postate pe internet.

„Bărbatul a fost identificat de polițiști, față de acesta fiind luată măsura sancționării conform OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu amendă în cuantum de 1.620 lei și reținerea permisului de conducere pentru o perioadă de 60 de zile pentru depășire neregulamentară.

De asemenea, bărbatul a fost sancționat conform legii 61/1991, cu amendă în cuantum de 1.000 de lei pentru săvârșirea în public de fapte acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare și amenințări cu acte de violență”, a transmis IPJ Gorj.