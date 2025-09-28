spot_img
    Actualitate

    Încă o comună din Gorj va dispune de un parc fotovoltaic

    Mihai Popescu
    Mihai Popescu
    Comuna Padeș din județul Gorj va beneficia de o centrală fotovoltaică destinată producerii de energie electrică din surse regenerabile, pentru autoconsum. Proiectul are un buget de peste 2 milioane de lei și vizează reducerea dependenței de rețeaua națională și utilizarea energiei curate.
    Investiția se desfășoară în cadrul proiectului „Înființare capacitate de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum în cadrul UAT Padeș, județul Gorj”. Noua centrală fotovoltaică de tip „on-grid” va avea o capacitate de 303,4 kWp și va fi racordată la Sistemul Energetic Național.
    În cadrul lucrărilor vor fi realizate mai multe etape: pregătirea terenului, amenajarea căilor de acces, împrejmuirea și iluminarea perimetrală cu lămpi LED, montarea structurii metalice și instalarea celor 740 de panouri fotovoltaice, fiecare cu puterea de 410 Wp. De asemenea, proiectul prevede montarea invertoarelor trifazate, a prizelor de pământ, pozarea cablurilor electrice și conectarea acestora la tabloul general, precum și testarea și punerea în funcțiune a întregului sistem.
    Prin această investiție, comuna Padeș se alătură localităților din Gorj care aleg soluții moderne și sustenabile pentru producerea energiei electrice.

    Universitatea „Constantin Brâncuși” va avea un laborator modern de nursing
    Mihai Popescu
    Mihai Popescu
