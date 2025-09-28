spot_img
    Universitatea „Constantin Brâncuși” va avea un laborator modern de nursing

    universitatea constantin brâncuși

    Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu va beneficia de un Laborator de nursing dotat la standarde moderne, realizat cu un buget de aproape 700.000 de lei. Noul spațiu va fi echipat cu aparate și produse medicale specifice, menite să ofere condiții adecvate pregătirii viitorilor specialiști din domeniul sănătății.
    Nursing-ul este un domeniu esențial al asistenței medicale, orientat către îngrijirea holistică a pacienților, care include nu doar aspectele medicale, ci și nevoile emoționale, psihologice și sociale ale acestora. Asistenții medicali, membri importanți ai echipelor de îngrijire, au atribuții care variază de la monitorizarea stării pacienților și administrarea tratamentelor prescrise, până la asigurarea confortului și comunicarea empatică cu bolnavii.
    Prin îngrijirea personalizată și sprijinul acordat pacienților, nursing-ul contribuie la creșterea calității serviciilor medicale și la prevenirea bolilor, prin educație și promovarea unui stil de viață sănătos.
    Pregătirea viitorilor asistenți medicali se realizează atât prin școli sanitare postliceale, cu programe de 3 ani, cât și prin facultăți de medicină și farmacie, unde durata studiilor este de aproximativ 4 ani. Programele includ cursuri teoretice, practică și stagii clinice, iar diplomele obținute sunt recunoscute și acreditate de autoritățile de profil.
    Prin înființarea laboratorului de nursing, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu își consolidează oferta educațională și creează oportunități moderne de formare pentru viitorii profesioniști în domeniul sănătății.

