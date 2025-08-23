Un incendiu de vegetație s-a produs în comuna Bengești-Ciocadia, județul Gorj. La fața locului a intervenit o autospecială de stingere cu apă și spumă.
Pompierii militari au acționat rapid și au reușit să lichideze incendiul, fără a fi înregistrate probleme pentru populație sau bunuri materiale.
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj, flăcările au mistuit aproximativ 3 hectare de vegetație uscată.
Incendiu de vegetație la Bengești-Ciocadia, stins de pompieri
