Incendiu de vegetație la Bengești-Ciocadia, stins de pompieri

Un incendiu de vegetație s-a produs în comuna Bengești-Ciocadia, județul Gorj. La fața locului a intervenit o autospecială de stingere cu apă și spumă.

Pompierii militari au acționat rapid și au reușit să lichideze incendiul, fără a fi înregistrate probleme pentru populație sau bunuri materiale.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj, flăcările au mistuit aproximativ 3 hectare de vegetație uscată.

